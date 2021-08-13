Россиянам напомнили о доплате к пенсии за иждивенцев

Родите пенсионного возраста, у которых есть на иждивении несовершеннолетние дети до 18 лет или дети-студенты, обучающиеся на очном отделении, имеют право на получение доплаты к пенсии. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на отделение Пенсионного фонда РФ по Ленинградской области.

«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям-пенсионерам назначается до совершеннолетия детей независимо от факта их учебы и иждивения, а также за детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, но до достижения ими 23-летнего возраста», — говорится в сообщении.

В 2021 году доплата составляет 2014 рублей.

В августе ежегодно происходит перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента. Максимально увеличить можно только на три коэффициента в год. Прибавку к пенсии получат те работающие пенсионеры, которые имеют официальные доходы от работы в прошлом году.