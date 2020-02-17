Россиянам напомнили о длинных выходных

Следующие выходные для россиян будут длинными. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносят на понедельник.

Отдыхать россияне будут с 22 по 24 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роструд. В следующий раз сокращенная неделя будет в начале марта. Выходные увеличатся из-за празднования Международного женского дня.

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля. В советские времена его отмечали ежегодно как День Советской армии и Военно-морского флота. Годовщину Красной армии впервые отметили в 1919 году.

В Москве автомобилистам решили сделать подарок в честь Дня защитника Отечества: 23 и 24 февраля парковка в столице будет бесплатной. Машины разрешат оставить недалеко от площадок, на которых пройдут праздничные мероприятия.