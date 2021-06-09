Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Жителей РФ ждут длинные выходные с 12 по 14 июня в честь празднования Дня России. Следующая рабочая неделя будет короткой. Об этом ТАСС напомнили в пресс-службе Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно», — объяснили в ведомстве.

Предстоящая неделя будет единственной короткой этим летом. На майских праздниках в 2021 году россияне отдыхали 10 дней подряд. Власти решили продлить весенний отдых в качестве дополнительной меры по борьбе с коронавирусом.

После этого в Москве начался прирост числа заболевших ковидом. Мэр столицы Сергей Собянин связал это с тем, что в выходные люди не обращались к врачам.