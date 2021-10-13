Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

В ноябре россиян ждут длинные выходные. День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадет на четверг, поэтому пятница тоже станет нерабочей. С учетом субботы и воскресенья отдыхать можно будет четыре дня подряд.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев напомнил, что среда, 3 ноября, должна быть укороченным рабочим днем. Это оговаривается в статье 95 Трудового кодекса РФ, сообщила «Российская газета».

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — уточнил эксперт.

Те, кто запланировал отпуск на начало ноября, должны будет отдыхать дольше за счет праздничного дня. Соловьев подчеркнул, что работодатель не имеет права отказать в этом. Отпуск по закону должен продлеваться на количество праздничных дней, которые выпадают на этот отпуска. В данном случае это будет один день.

Есть и те, кто работает вне зависимости от выходных или праздничных дней. К такой категории относятся бригады скорой помощи, врачи, полиция, пожарные, сотрудники предприятий непрерывного производства, а также аварийные службы.

Соловьев обратил внимание на то, что, если в трудовом договоре у человека указан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые он не привлекался к работе, дополнительную компенсацию ему не выплатят. В остальных случаях, по словам юриста, можно получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время. Условия таких выплат указываются в рабочем контракте.