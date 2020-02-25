Россиянам напомнили о длинных выходных в марте

Россия в начале марта уйдет на длинные выходные. Международный женский день подарит стране «загул» с 7 по 9 марта включительно. После этого рабочая неделя продлится всего четыре дня.

В этом году 8 Марта приходится на воскресенье. Это значит, что следующий за праздником рабочий день превращается в выходной. Таким образом, россияне, которые работают в пятидневном режиме, будут отдыхать 7, 8 и 9 марта, а после этого им предстоит отработать с 10 по 13 марта и снова уйти на выходные.

Следующие длинные выходные ожидаются в мае. Страна отправится на шашлыки вначале с 1 по 5 мая, а потом продублирует массовый выезд на дачи с 9 по 11 число.

В Роструде обратили внимание, что 6 марта не считается укороченным рабочим днем. На час меньше россияне трудятся только в предпраздничные дни.