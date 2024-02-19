Общество 19 февраля 2024, 16:32 Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в конце февраля Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Россиян в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные по случаю Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд.

Сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут трудиться с 19 по 22 февраля. В пятницу их ждет государственный выходной. Таким образом, россияне отдохнут в течение трех дней — с 23 по 25 февраля.

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«К тому же 22 февраля является предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня сокращается на один час», — добавили в Роструде.

Там объяснили, что при шестидневной рабочей неделе суббота станет выходным днем.

Аналитики ранее провели опрос и выяснили, что 34% россиян планируют трудиться в праздники 23 Февраля и 8 Марта. В прошлом году без выходных в эти дни остались 54% сотрудников. Среди причин выхода на работу — желание получить дополнительные деньги и график, который не зависит от праздничных дат.