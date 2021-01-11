Россиянам напомнили о длинных выходных в честь Дня защитника Отечества

Отмечается, что нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, то есть воскресенье, понедельник и вторник. При этом предшествующая рабочая неделя с 15 по 20 февраля будет длиться шесть дней.

«Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — уточнили в пресс-службе.

Помимо прочего, в марте вновь будет три выходных по случаю Международного женского дня. Рабочие периоды первых недель мая тоже займут по четыре дня.

Накануне жителям России назвали способы избежать тоски после завершения праздников. Прежде всего важно создавать правильный настрой на продуктивность. Тогда рабочие дела будут удаваться легче и отношение к напряженному графику изменится, считает российский психолог Сергей Ланг.

Кроме этого, нужно также сделать более полезным свой рацион питания. Мозг начинает работать активнее, благодаря сбалансированному питанию, а организм при этом медленнее устает.