Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в марте

Россиян в марте ждет шестидневная рабочая неделя, следом пойдут три дня выходных, напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Согласно производственному календарю, День защитника отечества — 23 февраля — является нерабочим праздничным днем, напомнила Нечаева в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, на час сокращается продолжительность рабочего дня 22 февраля, поскольку грядущий вторник будет предпраздничным днем.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)», — объяснила юрист.

Шестидневная рабочая неделя ждет тех россиян, которые обычно работают пять дней в неделю, уточнила Нечаева. Затем для работников, которые трудятся в таком графике, последуют три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

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