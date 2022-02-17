Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в период с 22 по 28 февраля. Трудиться не придется в среду, 23 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

О сокращенной рабочей неделе напомнили на сайте «Работа России», подведомственном Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В этом году празднование Дня защитника отечества выпало на среду. Этот день станет выходным на следующей неделе. Во вторник, 22 февраля, продолжительность рабочего дня сократится на один час. Получается, что рабочими днями будут понедельник, вторник, четверг и пятница.

Следующие длинные выходные ждут россиян на 8 Марта. Отдыхать жители страны будут с 6 по 8 число. При этом суббота, 5 марта, будет рабочим днем.

Ранее специалисты сервиса SuperJob.ru выяснили у мужчин, какие подарки они ждут на 23 февраля. Деньги назвали лучшим подарком 13% опрошенных. Еще 8% участников исследования мечтают об особом внимании, любви и заботе. Также в списке желаемых подарков были одежда, техника, книги, машины и рыболовный инвентарь.