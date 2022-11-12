Общество 12 ноября 2022, 17:42 Россиянам напомнили о чат-боте с ответами по частичной мобилизации Минцифры напомнило россиянам о чате-боте с ответами по частичной мобилизации РИА «Новости»

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Министерство цифрового развития напомнило россиянам о чат-боте, который ответит на все интересующие вопросы по частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Интерактивный помощник даст ответ на самые интересующие вопросы. С помощью технологии можно выбрать категорию интересующей темы.

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Если вопроса нет в списке, то необходимо задать его в чате. Специалисты изучат обращение и отправят экспертам. После этого сформируют базу самых часто задаваемых вопросов.

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Пообщаться с ботом можно на платформах «ВКонтакте», Viber и Telegram.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Ее объявил президент Владимир Путин. В вооруженные силы призвали прошедших срочную службу россиян, обладающих востребованной военно-учетной специальностью.

Министр обороны Сергей Шойгу 1 ноября заявил о завершении мобилизационных мероприятий.

Представитель финансового блока Министерства обороны Сергей Микищенко сообщал, что минимальное денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей в месяц. Деньги придут на указанный военнослужащим расчетный счет.