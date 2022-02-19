Россиянам напомнили о бесплатных услугах ЖКХ

Далеко не все россияне знают, что некоторые услуги ЖКХ должна бесплатно оказывать управляющая компания. Об этом рассказал гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Валерий Ковалев. В качестве примера он привел замену лампочек в доме.

«Жители в большинстве домов нашей страны до сих пор сами меняют лампочки, хотя это прямая обязанность управляющей компании», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что многие люди просто не могут дождаться, когда перегоревшие лампочки в их доме заменят. Еще одной бесплатной услугой Ковалев назвал борьбу с насекомыми и мышами. Избавлять жильцов от этой проблемы тоже должна управляющая компания. Еще жители дома не обязаны поддерживать чистоту в подъезде, так как они за это платят каждый месяц.

«Чем составлять график между жильцами, кто и что моет и в какие дни в подъезде, следует заставить это делать свою УК», — посоветовал эксперт.

Ковалев пояснил, что все обязанности управляющих компаний прописаны в законодательстве. Найти их можно и в договоре, который жители дома заключают с УК.