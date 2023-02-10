Общество 10 февраля 2023, 10:44 Россиянам напомнили, куда можно улететь отдыхать без визы

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Россияне могут улететь на отдых в несколько теплых стран, при этом не мучаясь с оформлением визы. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, одним из самых популярных направлений остается Египет. Визу можно оформить по прилету, и она будет действительна на протяжении трех месяцев. Россияне также часто выбирают ОАЭ в качестве места для отдыха в феврале и марте. Там граждане нашей страны могут находиться без визы 90 дней, главное иметь загранпаспорт, который будет действителен еще полгода с момента въезда.

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На Сейшельских островах, Мальдивах и в Индонезии можно отдыхать месяц, не оформляя визу. Курорты Индии также готовы принять россиян на срок от 30 дней. Достаточно оформить электронную визу через официальные сайты, причем ее срок может быть увеличен до пяти лет.

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