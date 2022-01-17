Россиянам напомнили, кто может выйти на пенсию в 2022 году

В текущем году в стране продолжает действовать переходный период по повышению возраста, который дает россиянам право на получение пенсии по старости. Несмотря на то, что с января 2022 этот возраст официально возрос еще на один год, а увеличение за последнее время в целом составило уже четыре года, пенсии в этом году все еще назначаются на два с половиной года раньше нового официального возраста.

Получить выплаты можно в 56,5 лет женщинам и 61,5 года мужчинам. Получается, что в текущем году на пенсию по старости смогут выйти те россияне, которые по старым правилам могли стать обладателями такого статуса еще в 2020 году, сообщили «Известия».

Как и было ранее, для того, чтобы оформить страховую пенсию по старости, нужно выработать минимальные коэффициенты и стаж. В этом году их показатели составляют 13 лет и 23,4 коэффициента. За один год работы можно получить ровно год стажа и до 10 коэффициентов, в зависимости от деятельности. Эксперты советуют узнать об этих показателях заранее, для этого даже не обязательно лично обращаться в ПФР — все можно сделать просто через портал госуслуг.

Если по стажу предусмотрены специальные льготы и права на премиальные коэффициенты, которые предполагаются за то, что человек уходит на пенсию позже, можно получить более высокие пенсионные права всего за один год.

При этом пенсионные выплаты по инвалидности назначаются вне зависимости от возраста — сразу же после того, как человеку будет присвоена та или иная группа инвалидности.