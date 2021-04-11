Россиянам напомнили, кто может выйти на пенсию досрочно

В ПФР напомнили, что досрочно могут выйти на пенсию многодетные мамы 1965 года рождения. Об этом написала «Российская газета».

«С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста восьми лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста восьми лет, пенсия будет назначаться в 57 лет», — объяснили в ПФР.

Более того, женщины, родившие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. Это право действует с 2019 года, но с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который завершится к 2028 году, впервые воспользоваться им смогут женщины 1965 года рождения в 2021 году.

Также на досрочную пенсию могут претендовать россияне с большим трудовым стажем — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Возраст в данном случае значения не имеет.

По общим правилам в 2021 году женщины могут выйти на пенсию в возрасте 56,5 лет, мужчины — в 61,5 года. Наличие страхового стажа должно составлять минимум 12 лет, а накопленных пенсионных коэффициентов — не менее 21.

Несколько дней назад стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.