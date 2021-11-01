Россиянам напомнили, кто может получить льготу на оплату электроэнергии

В России есть несколько категорий людей, которым положены льготы при оплате электроэнергии. Это касается участников ВОВ, семей инвалидов ВОВ, в том числе и тех, кого нет в живых. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

«И если сами участники войны, как правило, льготы получают, то вот семьи инвалидов ВОВ часто не используют эту возможность», — объяснил Минко в интервью агентству «Прайм».

Помимо этого, есть льготы, поощряющие определенные категории россиян. Это герои труда, обладатели государственных наград, почетные доноры СССР и России, заслуженные работники, ветераны труда и приравненным к ним гражданам, герои СССР и Российской Федерации, участники любых боевых действий.

Также скидки на оплату электроэнергии полагаются многодетным семьям, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Эксперт напомнил, что если расходы на ЖКХ превышают 22% от дохода, то можно получить право на льготы.

НП «Совет рынка» предложил жестче наказывать россиян на неуплату электроэнергии.