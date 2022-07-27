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    27 июля 2022, 03:49

    Россиянам напомнили, кому положены сверхурочные

    Юрист Краснянская рассказала, кому положены сверхурочные

    Юлия Шелковенко

    Трудовое законодательство России регулирует получение гражданами сверхурочных выплат. Это прописано в статье 152 ТК РФ, заявила в интервью «Прайму» глава HR-службы юридической компании «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская.

    Россиянам напомнили, кому положены сверхурочные

    Если сотрудник отработал сверх положенного рабочего времени по инициативе руководства, то ему полагаются эти выплаты.

    «Оплачиваются сверхурочные за первые два часа такой работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере», — пояснила Краснянская.

    Когда дело касается работы в ночное время, необходимо оплачивать ее и как сверхурочную, и как занятость в ночное время. При желании сотрудник может получить выходные за отработанные им часы.

    Также россиянам дали рекомендации по поиску работы. По словам экспертов, летом найти подходящую вакансию проще, чем зимой.