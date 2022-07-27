Россиянам напомнили, кому положены сверхурочные

Трудовое законодательство России регулирует получение гражданами сверхурочных выплат. Это прописано в статье 152 ТК РФ, заявила в интервью «Прайму» глава HR-службы юридической компании «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская.

Если сотрудник отработал сверх положенного рабочего времени по инициативе руководства, то ему полагаются эти выплаты.

«Оплачиваются сверхурочные за первые два часа такой работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере», — пояснила Краснянская.

Когда дело касается работы в ночное время, необходимо оплачивать ее и как сверхурочную, и как занятость в ночное время. При желании сотрудник может получить выходные за отработанные им часы.

Также россиянам дали рекомендации по поиску работы. По словам экспертов, летом найти подходящую вакансию проще, чем зимой.