Общество 03 февраля 2023, 18:26 Россиянам напомнили, когда нужно менять документы на квартиру

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Иногда в жизни собственника жилья происходят моменты, которые требуют замены документов на недвижимость. Об этом сообщили «Дни.ру».

Самый частый случай, когда необходимо поменять документы, это получение наследства от кого-то из умерших родственников.

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Но бывают и более приятные поводы, например, если женщина взяла новую фамилию после замужества. Уведомлять Росреестр необязательно, но лучше это сделать, чтобы избежать в будущем бюрократических сложностей.

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Также, если квартира ипотечная, нужно уведомить банк и страховую фирму. Кроме того, нужно уведомлять Росреестр при разводе, если квартира осталась только за кем-то одним из бывших супругов.