Россиянам напомнили, какую бытовую технику нельзя подключать к удлинителю

Некоторую бытовую технику нельзя подключать к удлинителю, поскольку запрещено превышать суммарную электрическую мощность подключенных приборов. Об этом написало «Утро.ру».

Для каждого прибора стоит использовать отдельную розетку, особенно если речь идет о технике, потребляющей много электроэнергии. Суммарная мощность единовременно включенной техники не должна превышать допустимую нагрузку. В противном случае возможны перегрев и возгорание.

Для холодильников и морозилок следует отвести отдельную розетку. Если оба прибора подключить к удлинителю, возможны скачки напряжения, срок эксплуатации техники сократится, не исключены поломки.

Микроволновые печи тоже потребляют много электроэнергии. Если не получается выделить для техники отдельную розетку, не используйте удлинитель для одновременной работы нескольких приборов.

Работа тостера также может повлиять на перегрев удлинителя.

Кондиционеры сами по себе воспламеняются редко. Если же включить их вместе с обогревателями, они начнут потребляют много электроэнергии.

При подключении удлинителя в удлинитель произойдет перегрузка электросети. Это грубое нарушение техники безопасности.