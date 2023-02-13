Общество 13 февраля 2023, 16:39 Россиянам напомнили, какими правами обладают беременные сотрудницы

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В России женщина может восстановиться на свое место работы, даже если уволилась до этого по собственному желанию, не зная о беременности. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В России будущие мамы находятся под максимальной защитой государства. И власти постоянно совершенствуют меры поддержки беременных и увеличивают размеры выплат и компенсаций.

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«Например, в 2023 году увеличилась максимальная сумма пособия по беременности и родам. Эти начисления, также известные как декретные выплаты, — деньги, которые женщина получает во время декретного отпуска. Пособие назначают на период за 70 дней до родов и 70 дней после. Если будущая мама ждет близнецов или роды прошли с осложнениями, срок отпуска увеличивается, а соответственно, и пособие», — рассказал член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

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Кроме того, беременную женщину нельзя заставлять работать сверхурочно, а также можно уволить только в случае ликвидации компании-работодателя. Если будущая мама трудится на вредном производстве, ее должны перевести на другую должность. Если подходящей вакансии нет, то она полностью освобождается от обязанностей, но с сохранением средней зарплаты.