Общество 26 февраля 2023, 14:16 Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 марта Володин анонсировал законы, вступающие в силу с 1 марта РИА «Новости»

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В России с 1 марта вступят в силу законы, касающиеся социального обеспечения жителей новых регионов страны, поддержки малого и среднего бизнеса, кредитных каникул, о работе в такси, защите животных. Эти и еще ряд законов в своем Telegram-канале анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами», — написал он.

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Субъекты малого и среднего бизнеса получат преимущественное право на выкуп транспортной техники, находящейся в государственной или муниципальной собственности.

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С 1 марта в стране повысится акциз на сигареты и жидкости для вейпов. Так, налог на сигареты составит не менее 3536 рублей за 1000 штук, на один килограмм табака — 8669 рублей. На жидкости для электронной сигареты — 20 рублей за один миллилитр.

В целях защиты персональных данных россиян от мошенников в стране заработает закон, согласно которому третьим лицам запретят получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия.

Кроме этого, начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Владельцы сайтов с объявлениями должны будут установить единый измеритель аудитории. Если посещаемость превысит 100 тысяч пользователей, то владельцы обязаны будут пресекать появление экстремистских материалов, публикаций с нецензурной бранью, порнографией, насилием и жестокостью.

Начиная с 1 марта судимых за тяжкое преступление граждан не допустят на работу водителем в такси.

Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса до 31 марта разрешено подать заявление на кредитные каникулы, если договора были заключены до 1 марта 2022 года.

Кроме этого, с 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Это сделает легче жизнь маломобильных граждан.