Общество 13 марта 2023, 14:18 Россиянам напомнили, какие товары нельзя продавать в магазинах на первых этажах жилых домов

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На первых этажах жилых домов нередко устраивают магазины, но далеко не все товары можно продавать в таких помещениях. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Так, например, запрещено открывать в жилых домах магазины синтетических ковров, автомасел, шин, автозапчастей, а также лавки ритуальных услуг. Кроме того, нельзя устраивать в подобном месте точку по продаже рыбы и морепродуктов, нельзя торговать пиротехникой.

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«Такие магазины, особенно продовольственные, ничего не нарушая, создают для жителей этих домов неудобства и риски. Например, периодическое перекрытие путей подъезда разгружающимися автомобилями, существенный прирост ТКО на мусорных площадках поблизости», — подчеркнул Петр Шелищ.

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Он добавил, что владельцы магазинов обязаны оборудовать отдельный вход и подъезд для разгрузки. Кроме того, они должны оснастить помещение вентиляцией, чтобы запахи не шли в квартиры жильцов. Эксперт добавил, что под квартирами также нельзя размещать прачечные, химчистки или общественные туалеты.

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