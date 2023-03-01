Общество 01 марта 2023, 15:11 Россиянам напомнили, какие продукты не нужно мыть перед приготовлением

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Далеко не все продукты следует мыть перед тем, как начать их готовить. Об этом сообщил «Ридус».

Во-первых, ошибка мыть перед началом приготовления рыбу и курицу. Вода не только не избавит продукты от вредных бактерий, но и может способствовать их проникновению внутрь. Также не рекомендуют дополнительно обрабатывать красное мясо. Вода может испортить его вкус. Если мытья не избежать, то необходимо потом обсушить кусок бумажными полотенцами.

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Также не рекомендуют мыть грибы и зелень. Контакт с жидкостью, если будет слишком долгим, может испортить их вкус. А мытье яиц может быть опасным, потому что провоцирует попадание бактерий через пористую скорлупу в желток и белок.