Россиянам напомнили, как защититься от коронавируса в общественном транспорте

Передвижение в общественном транспорте в условиях пандемии можно обезопасить. Для этого необходимо заранее надевать маску и стараться ничего не касаться голыми руками.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал в интервью радио Sputnik о простых правилах, соблюдение которых поможет снизить риск заражения новой инфекцией.

«Главное — надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро», — подчеркнул специалист.

Он заметил, что не стоит этого делать и на автобусной остановке — зачастую там много людей без масок. Во время поездки в транспорте маску снимать нельзя.

«Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их — как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела и при первой же возможности вымыть руки», — уточнил Покровский.

Если в салоне автобуса или вагоне метро открыто окно, то это тоже снизит вероятность заражения.

«Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса», — сказал эпидемиолог. Чтобы не простудиться, действовать нужно «в разумных пределах».

В общественном транспорте Покровский посоветовал по возможности соблюдать социальную дистанцию. Чем дальше человек находится от других людей, тем меньше он рискует подхватить инфекцию.

«Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное — это маски», — подытожил Вадим Покровский. Он призвал россиян больше ходить пешком — на фоне пандемии это принесет еще большую пользу, чем обычно.