Россиянам напомнили, как выбрать свежую рыбу

При покупке рыбы не следует забывать о простых правилах безопасности. Лучше всего приобретать такие продукты в сертифицированных магазинах. Но и там стоит обращать внимание на определенные нюансы.

Начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир» Светлана Строева напомнила агентству «Прайм», что в торговой точке каждый покупатель вправе потребовать удостоверяющие качество, безопасность и легальность продукции документы.

«Ветеринарное свидетельство, в котором указана дата вылова рыбы, номер партии, производитель, срок годности, условия хранения», — перечислила она данные, на которые стоит обратить внимание.

Срок годности необходимо проверять при выборе мороженой рыбы, особенно если речь идет об «акционном» товаре. Нелишним будет проверить температуру в холодильной камере. Если условия хранения рыбы не соблюдены, то продукт может оказаться небезопасным.

Слишком яркий цвет лососевых рыб может означать, что производитель специально добавил краситель — чтобы улучшить внешний вид. Несвежую рыбу выдаст неприятный запах, окисление жира и пятна, язвы или желтый налет на чешуе. Все плавники и хвост у рыбы должны быть на месте и целыми.