18 февраля 2024, 10:44
Россиянам напомнили, как вернуть бракованные запчасти для автомобиля
Роскачество рассказало, можно ли вернуть бракованные запчасти для авто
Закон о защите прав потребителей предполагает возврат автозапчастей в течение гарантийного срока, если они оказались с дефектом. Об этом рассказали RT эксперты Роскачества.
Претензии из-за некачественного товара можно предъявить продавцу или изготовителю компонентов, добавили собеседники издания.
Реклама
«Но на практике потребители чаще обращаются к продавцу, потому что при наличии доказательств покупки так проще обеспечить себе замену товара или возврат денег», — пояснили в Роскачестве
Для замены детали или возврата денег нужно предоставить чек о покупке и паспорт. В спорных ситуациях продавец может заказать экспертизу, чтобы подтвердить наличие брака.
В ведомстве предупредили, что обмен возможен только для возвратных товаров. Поэтому купленные машины, прицепы, номерные агрегаты сдать в магазин не получится, подытожили эксперты.
Ранее в Роскачестве заявили, что нужные товары стоит покупать до старта сезона распродаж.
Роскачество
Законы
Машины
Брак
Деньги
Реклама
Реклама