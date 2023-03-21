Общество 21 марта 2023, 17:26 Россиянам напомнили, как ухаживать за комнатными растениями весной

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Весной многие переключаются на сады и дачи, но комнатные растения тоже нуждаются в сезонных процедурах. Об этом сообщило Utro.ru.

Несмотря на то, что комнатные растения круглый год живут в тепле, зимой они переживают период застоя, а весной вместе со всей остальной природой оживают. Поэтому нужно обеспечить им полноценный уход. Например, удалить опавшие листья и срезать отмирающие, а также срезать подсохшие концы.

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Кроме того, март — идеальное время для пересадки и подкормки растений. Новый горшок даст больше места для корней. И, наконец, не стоит забывать про подкормку.

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