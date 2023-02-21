Общество 21 февраля 2023, 12:21 Россиянам напомнили, как рассчитывается сумма за период больничного

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Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, каким образом работодатель рассчитывает сумму за период больничного. Об этом написал RT.

По словам юриста, сумма за период больничного зависит от общего трудового стажа работника. Если стаж не более пяти лет, то работник получит 60% от среднего заработка, если более восьми лет — то 100%.

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«Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме», — сказал Южалин.

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Также работодатель будет учитывать доходы на предыдущем месте работы.

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