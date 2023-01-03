Общество 03 января 2023, 16:45 Россиянам напомнили, как провести новогодние каникулы с максимальной пользой Психологи дали советы россиянам, как сохранить праздничное настроение в зимние каникулы РИА «Новости»

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Новогодние каникулы в России еще не закончились даже наполовину, а праздничное настроение уже начало угасать. Чтобы не потерять запал на весь оставшийся 2023 год и провести свободное время с пользой, достаточно послушать советы психологов, которых опросила газета «Петербургский дневник».

Длинные новогодние праздники можно использовать, чтобы подвести некий итог и составить планы на будущее. Такой совет дал россиянам психолог и бизнес-тренер Павел Озеров.

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«Еще одной важной особенностью праздника является присутствие близких людей: мы собираемся вместе с теми, кто нам дорог, и таким образом поддерживаем семейные и социальные связи», — добавил специалист.

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С родными и друзьями можно хорошо провести время на квестах, уверен социопсихолог Евгений Якушев. Он пояснил, что такой вид развлечений помогает людям сплотиться в одной команде и научиться нестандартному мышлению.

Если коммерческие квесты не интересуют, то можно придумать домашнее приключение. Это может быть цепочка задач, которые нужно последовательно решать с гостями, после которых победители получат призы.

«Домашние квесты — отличный способ провести время вместе с родными, отдохнуть от многообразия новогодних блюд, телевизора и социальных сетей», — отметил Якушев.

Психолог-консультант Андрей Зыков призвал россиян больше ориентироваться на свои желания и эмоции. Новогодние каникулы — это время, когда можно сделать то, что раньше не удавалось.

«Прислушиваться к собственному сердцу, действовать согласно собственным эмоциям и переживаниям — лучший способ получить удовольствие от праздника», — подчеркнул эксперт.

Знающий все о новогодних праздниках шоумен и исполнитель роли Деда Мороза Александр Бахаревский посоветовал россиянам отказаться от гаджетов и просмотра телевизора. Заменить лежание на диване стоит прогулками, встречей с друзьями, катанием на коньках и лыжах. Для того чтобы сохранить праздничное настроение, он рекомендовал написать письмо Деду Морозу.