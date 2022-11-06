Россиянам напомнили, как получить выплаты за детей | 360°

Общество 06 ноября 2022, 10:57 Россиянам напомнили, как получить выплаты за детей Нацпроект «Демография»: можно рассчитывать на выплаты, когда ребенку исполнится три года Публичное достояние

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Молодые родители в России могут рассчитывать на выплаты в размере регионального прожиточного минимума, когда ребенку исполнится три года. Об этом рассказали на сайте национального проекта «Демография».

Ежемесячные выплаты полагаются семьям, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен до 1 января 2018 года. Выплата за второго ребенка производится из средств маткапитала и ежемесячно уменьшает его размер. Выплата также полагается семьям с третьим или последующим ребенком. Она частично финансируется из федерального бюджета в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, а также во всех регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

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За выплатой на первого, третьего или последующего ребенка надо обращаться в МФЦ или орган социальной защиты по месту жительства. Заявление на выплату за второго ребенка следует подавать лично в отделении пенсионного фонда, в МФЦ или дистанционно в личном кабинете на «Госуслугах» или ПФР.

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Нацпроект «Демография» действует до 2024 года.

Ранее адвокат Андрей Стаценко сообщил, что многодетные семьи в России имеют право на участок земли. Право бессрочного пользования землей есть у органов местного самоуправления.