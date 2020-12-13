Россиянам напомнили, где нельзя запускать салюты и фейерверки

«Запрещено применение пиротехнических изделий внутри любых помещений, зданий и сооружений, а также на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. <…> «Нельзя использовать изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно новой редакции правил противопожарного режима, в жилых домах можно зажигать бенгальские огни и пользоваться хлопушками. Остальные виды пиротехники под запретом.

В этом году поставки салютов и фейерверков в Россию из Китая упали на 70%. В КНР из-за пандемии коронавируса не смогли произвести достаточное количество пиротехники. В России нарастили собственное производство, поэтому дефицита петард и бенгальских огней в преддверии Нового года не будет.