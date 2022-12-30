Общество 30 декабря 2022, 04:49 Россиянам напомнили, где нельзя запускать фейерверки МЧС России перечислил локации, где нельзя запускать новогодние фейерверки freepik

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Запускать пиротехнические изделия строго запрещено на балконах, лоджиях, крышах и других объектах, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе московского ГУ МЧС.

«Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог, во время митингов, шествий, демонстраций и иных подобных мероприятий», — рассказали в ведомстве

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Локации для запуска фейерверков необходимо выбирать подальше от деревянных строений и линий электропередач. Пиротехническое изделие перед запуском нужно прочно закрепить в правильном положении. После запуска необходимо удалиться от пусковой площадки минимум на 20 метров с наветренной стороны. После окончания залпов рекомендуется подождать несколько минут.

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Любая пиротехника должна продаваться в специализированных магазинах. При покупке следует обращать внимание на цельность ее упаковки и наличие инструкции по применению. Упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета.