Россиянам напомнили о единственном законном способе обналичить маткапитал

Семьи, средний доход которых за последний год не превышал двух региональных прожиточных минимумов, вправе обратиться в Пенсионный фонд за ежемесячной выплатой из материнского капитала. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Все остальные способы незаконны.

Буцкая напомнила, что в стране действуют преступные сети фирм, которые предлагают вывести средства материнского капитала со специального счета и обналичить. Поэтому лидер «Совета матерей» предложила организовать законодательные барьеры для недобросовестных предпринимателей, зарабатывающих на таких махинациях.

Ранее семьям рассказали, что они смогут распоряжаться маткапиталом с помощью мобильного приложения банка.

Также обсуждается идея расширить круг лиц, которые имеют право на дополнительную господдержку. Так, Минтруд предложил разрешить выдавать маткапитал отцам, в одиночку воспитывающим второго, третьего или последующих детей. А еще уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова поручила организовать «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, которые помогают с несовершеннолетними.

На сегодняшний день размер материнского капитала достиг 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго.