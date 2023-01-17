Общество 17 января 2023, 14:20 Россиянам напомнили, что запрещено делать в День святого Феоктиста Кукумского

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Православные христиане отмечают 17 января День святого Феоктиста Кукумского. Об этом сообщили «Дни.ру».

Игумен Феоктист спасал в обители в Кукуме на Сицилии греческих монахов. Их в то время, во второй половине восьмого века, преследовали язычники, а потом пытали и казнили. Но священник не побоялся рискнуть собственной жизнью.

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Поэтому День святого Феоктиста нужно посвятить очищению и помощи ближним. Сегодня советуют сделать уборку дома и приступить к добрым делам на благо людей.

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А вот предаваться грехам, таким как похоть, гнев, алчность, гордыня и зависть, категорически нельзя. Также же под особым запретом интриги и сплетни.