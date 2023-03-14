Общество 14 марта 2023, 19:05 Россиянам напомнили, что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

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На Руси в прошлом 14 марта праздновали день Евдокии Свистуньи, и с ним было связано много примет. Об этом сообщило Utro.ru.

Считалось, что в этот день приходит весна, и люди выходили на пригорки со свистульками, чтобы ее встретить. Для женщин это был сигнал к тому, чтобы активно начать ткать. Кроме того, считалось хорошим знаком в этот день подать милостыню или совершить благородный поступок.

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Но были и свои запреты. Например, считалось плохой приметой стричь волосы или вредить гнездам ласточки. Также запрещалось мыть полы в детских комнатах и выходить из дома с наступлением темноты.

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