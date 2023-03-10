Общество 10 марта 2023, 17:04 Россиянам напомнили, что нельзя делать 10 марта

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В России в прошлом 10 марта люди отмечали праздник Тараса Бессонного, и с ним связан ряд примет. Об этом рассказали «Дни.ру».

Например, плохой приметой считалось ложиться спать днем или вечером слишком рано. Лентяй в доме мог накликать беду на всю семью. Кроме того, нельзя было отказывать в помощи нуждающимся. Также старались не делать крупных покупок и не планировать бюджет.

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В праздник Тараса Бессонного следовало больше помогать людям. Считалось, что чем больше добрых дел сделать в этот день, тем благополучнее будет следующий год, пишет utro.ru.

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