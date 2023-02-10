Общество 10 февраля 2023, 15:51 Россиянам напомнили, чего нельзя делать в Ефремов день

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В пятницу, 10 февраля, в России православные христиане вспоминают Святого Ефрема, а у язычников с этим днем было связано множество примет. Об этом рассказало Utro.ru.

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Так, например, считалось дурным знаком убивать тараканов, клопов и сверчков, потому что это могло рассердить домового. 10 февраля делали все, чтобы его задобрить, даже выставляли тарелки с молоком и кашей. Считалось, что иначе домовой мог наслать хвори на обитателей дома, добавил сайт «Дни.ру».