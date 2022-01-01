Россиянам начнут выдавать полис ОМС в виде штрих-кода

С 1 января 2022 года россияне смогут получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в виде штрих-кода. В силу вступили соответствующие поправки в закон об ОМС, сообщили РИА «Новости» во Всероссийском союзе страховщиков.

По словам руководителя рабочей группы по развитию ОМС во Всероссийском союзе страховщиков Александра Трошина, граждане РФ получат возможность оформить медполис в виде штрих-кода.

«Для получения медпомощи по ОМС (за исключением экстренной) гражданам достаточно предоставить документ удостоверяющий личность или штрих-код, данные о пациенте будут находится в едином реестре застрахованных лиц», — рассказал Трошин.

Одновременно с этим сохраняется возможность получения полиса и в виде материального носителя.

Для получения цифрового полиса гражданин должен подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». Штрих-код будет выдан в день подачи заявления, подчеркнул Трошин.

Ранее стало известно, что российские туристы за рубежом начали сталкиваться со злоупотреблениями со стороны страховщиков — те не хотят оплачивать медицинскую помощь, если у пациента оказался положительный тест на алкогольное опьянение. Туроператоры решили обратить внимание Роспотребнадзора на эту проблему.