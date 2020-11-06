Россиянам начали выписывать штрафы за нарушение масочного режима в лифте

Штраф выписали в рамках массового рейда в прошлые выходные. В мероприятии участвовали чиновники, представители правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

«Составлено 20 протоколов, из них по одному протоколу на граждан, не соблюдающих масочный режим в транспорте и в лифте», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что протоколы составлены по статье КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для физических лиц денежное наказание может составлять от 15 до 40 тысяч рублей.

Напомним, что 27 октября главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому все жители страны должны использовать средства индивидуальной безопасности в местах массового пребывания людей. Ношение масок обязательно в транспорте, на автомобильных парковках и в лифтах.