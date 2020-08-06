Россиянам начали присылать SMS с предложением получить $10 млн от США

Госдепартамент США предложил 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о вмешательстве в выборы. Сообщения о награде начали уже рассылать жителям России.

«США вознаградят тех, кто поможет нам в борьбе против вмешательства в выборы США. Если вы обладаете информацией об операциях, нацеленных на выборы США, вы можете претендовать на награду до 10 миллионов долларов», — сообщили на официальной странице программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» в Twitter.

Одно из сообщений с предложением предоставить данные получил депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Он опубликовал скриншот SMS в Telegram-канале. Сначала сообщение пришло депутату на русском языке, а затем еще одно, но уже на английском.

Источник фото: t.me/zhukov_online

Как отмечает Znak.com, подобные сообщения стали приходить россиянам из разных регионов страны. Скриншоты пользователи выкладывают в соцсети.

О вознаграждении за информацию сообщил ранее госсекретарь США Майк Помпео. Таким способом американские власти хотят установить личности тех, кто вмешивался в выборы президента, благодаря чему Дональд Трамп победил в 2016 году.