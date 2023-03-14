Общество 14 марта 2023, 19:18 Россиянам на удаленке дали советы по кибербезопасности

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Работа в дистанционном режиме повышает риски различных кибератак и утечки важных данных. О том, как защитить свой компьютер на удаленке, рассказал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, таким работникам очень важно следить за операционной системой и регулярно ее обновлять. Также необходимо приобрести роутер, который поддерживает функции брандмауэра и преобразует сетевые адреса — это позволит предотвратить утечки.

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Кроме того, сотрудникам на удаленке стоит включить полное шифрование диска на всех устройствах.

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