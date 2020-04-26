Россиянам на карантине разрешили покидать дома в случае опасности

Если жизни или здоровью грозит опасность, покинуть квартиру, где человек проходит изоляцию, все же можно. Такие разъяснения дали в МЧС.

В МЧС напомнили, что сейчас все, кто прибывает в Россию из-за границы, находится под подозрением или лечится дома от легкой формы COVID-19, должны соблюдать карантин.

«Вы можете покинуть место изоляции только <…>, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)», — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, документ цитирует РИА «Новости».

В других случаях выходить из дома нельзя даже на продолжительное время. Кроме того, запрещены личные контакты с курьерами, которые приносят доставку.

Для покупки продуктов и выноса мусора в МЧС посоветовали договориться с родственниками или соседями. Причем отходы нужно упаковывать в двойные прочные мешки, плотно закрывать и выставлять за пределы квартиры.

Вспышка коронавируса началась в конце декабря. Сейчас по всему миру число заболевших превышает 2,9 миллиона человек. В России зафиксировали 74 588 случаев.