Россиянам могут подарить дополнительный выходной 31 декабря

В Совфеде не исключают, что с 2021 года 31 декабря может стать выходным днем. Об этом сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Минтруд подготовил проект постановления правительства России о переносе выходных дней в 2021 году. Ведомство планирует сделать 31 декабря выходным днем, при этом новогодние каникулы будут проходить с 1 по 10 января.

При этом 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, планируют перенести на другие будние дни. Это позволит сделать выходными для россиян 5 ноября и 31 декабря. Несмотря на перенос, 2 и 3 января на работу идти не придется — эти дни продолжат считаться праздничными.

Правительство утвердило график отдыха на новогодние каникулы и просто подарило нам эти дни <...> Я думаю, что предложение сделать 31 декабря в будущем году выходным — это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу Валерий Рязанский.

Рязанский предположил, что «31 декабря может стать выходным днем» — для этого нужно ввести законодательные изменения или постановление правительства.

Первый замглавы социального комитета Совфеда предположил, что основой вопрос по работе 31 декабря связан с позицией финансового блока правительства. Ведь финансовую отчетность нужно закрывать в последний день года. Однако Рязанский отметил, что выходить на работ ради двух-трех часов «не совсем логично»