Россиянам могут дать возможность обращаться в суд через МФЦ

Верховный суд России предложил дать россиянам возможность подавать обращения в суд и получать копии судебных решений через МФЦ. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Такую идею он озвучил во время своего выступления на совещании председателей верховных судов государств — членов ШОС, которое прошло в онлайн-режиме. Его слова процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас в ряде регионов России запускают пилотные проекты, в рамках которых россияне смогут взаимодействовать с судами через МФЦ. Речь идет о предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Результаты пилотных проектов говорят о том, что такая возможность обращения в суд не только пользуется популярностью, но и эффективна.

«В этой связи Верховный суд РФ направил в правительство РФ предложение о нормативно-правовом закреплении возможности подачи документов в суд и получения документов из суда посредством МФЦ , что позволит гражданам в шаговой доступности от места своего жительства направить процессуальный документ в любой суд РФ и получить судебный акт», — отметил он.

Ранее Верховный суд анонсировал создание суперсервиса «Правосудие онлайн». Вячеслав Лебедев отметил, что новое приложение позволит участникам судопроизводства совершать необходимые процессуальные действия в онлайн-режиме.