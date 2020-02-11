Россиянам могут дать еще один выходной из-за поправок в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в среду, 22 апреля 2020 года. Этот день, вероятно, объявят выходным.

«Все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно делать его выходным днем. Но это предложение, которое мы должны обсудить сейчас вместе с президентом», — подтвердил сопредседатель рабочей группы, которая обсуждает и готовит поправки в основной закон, сенатор Андрей Клишас. Его слова привел «Интерфакс».

СМИ уже называли даты возможного плебисцита. Кроме 22 апреля, обсуждалось 12 апреля — это воскресенье. Делать этот день выходным отдельным законом нет необходимости.

Президент России Владимир Путин насчет дня голосования сказал проще: работу над поправками в Конституцию вполне возможно завершить в «здравые сроки». По мнению главы государства, три с небольшим месяца — как раз такое время. О внесении поправок в основной закон страны президент впервые заявил в ходе послания к Федеральному собранию в январе 2020 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить точную дату всероссийского голосования, сообщило РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента России, пока существуют разные мнения.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно», — заявил Песков.