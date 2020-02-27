Россиянам хотят разрешить приватизировать землю в национальных парках

По словам Николаева, в границах национального парка «Себежский» расположено несколько населенных пунктов, население которых имеет много ограничений для проживания.

«Дело в том, что национальные парки создавались в 2000-е годы, а населенные пункты на этой территории существовали много лет до этого. Например, город Себеж появился за 600 лет до момента образования нацпарка. Но включение его в границы парка привело к тому, что там, например, невозможно выделить землю в собственность. Программы предоставления жилья для многодетных семей на подобных территориях не работают. Люди брали в свое время в аренду земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Многие из них давно построили дома и получили прописку. Но после введения ограничений, связанных с деятельностью национального парка, им просто не продлевают аренду участка, и выходит, что земля, на которой находится дом, оказалась вне правового поля», — пояснил депутат.

Он обратил внимание на то, что нормативных актах есть много нестыковок.

«С одной стороны, муниципалитет должен обеспечивать уборку территории, строительство коммуникаций. Но с другой стороны, земля, ставшая территорией нацпарка, находится в федеральной собственности, а муниципалитет не имеет права выполнять свои полномочия на федеральной земле», — заметил Николаев.

Глава Комитета планирует добиться того, чтобы выполнялась функция нацпарка и люди, которые живут там, оставались и «были заинтересованы в развитии парка».

«Сейчас условия, которые созданы для жителей таких населенных пунктов, нарушают права граждан», — подчеркнул он.

По словам Николаева, инициатива направлена на то, чтобы дать возможность людям, живущим на территории нацпарка, получать землю в собственность. Он пояснил, что некоторые земельные участки, образовавшиеся до организации нацпарков, уже в собственности. Поэтому те, кто успел приватизировать землю, владеют ей на законных основаниях, а кто не успел — нет.