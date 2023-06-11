Общество 11 июня 2023, 08:40 Россиянам дважды проиндексируют пенсии в 2025 году Депутат Нилов: в 2025 году пенсии в России проиндексируют дважды, первый раз — в феврале РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов раскрыл причины двойной индексации пенсий по старости в 2025 году. Первый раз денежную выплату индексируют в феврале, пояснил парламентарий «Российской газете».

«До 2025 года действует переходный период, когда <…> пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс», — отметил депутат.

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Нилов уточнил, что этот индекс должен составлять не менее тысячи рублей в год. Выплаты пожилым россиянам будут увеличивать по фактической инфляции за 2024 год. На первом этапе пенсии вырастут в феврале на 4%, на втором — в апреле на 3,6%.

Индексация проводится в соответствии с законом о бюджете Социального фонда на 2023–2025 годы.

В начале июня стало известно о выплатах пенсионерам за летний отдых в 2023 году. Это компенсации за проезд на курорт и обратно, льготы на авиабилеты и на поездки на железнодорожном транспорте.