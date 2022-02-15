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    15 февраля 2022, 02:58

    Россиянам до 35 лет разрешили участвовать в программе бесплатного переобучения

    Правительство расширило действие программы бесплатного переобучения для россиян

    Дарья Бунякова

    Правительство расширило список людей, которые могут воспользоваться программой бесплатного переобучения. Теперь новую профессию смогут получить россияне старше 50 и младше 35 лет.

    Россиянам до 35 лет разрешили участвовать в программе бесплатного переобучения

    «В 2022 году пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет (включительно)», — сообщили на сайте правительства.

    Постановление о расширении программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для участия в программе люди до 35 лет должны находиться без работы после завершения обучения или службы в армии более четырех месяцев. Также на бесплатное переобучение могут претендовать люди без среднего профессионального или высшего образования и те, кто находится под угрозой увольнения.

    В 2021 году самой популярной среди программ стала «Таргетолог и SMM-специалист», написала газета «Известия». Это направление захотели освоить более 6,7 тысячи человек. В основном заявки подавали женщины с маленькими детьми и матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Еще востребованными оказались программы подготовки фитнес-тренеров, специалистов по госзакупкам и работе на цифровых торговых площадках.