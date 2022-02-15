Россиянам до 35 лет разрешили участвовать в программе бесплатного переобучения

Правительство расширило список людей, которые могут воспользоваться программой бесплатного переобучения. Теперь новую профессию смогут получить россияне старше 50 и младше 35 лет.

«В 2022 году пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет (включительно)», — сообщили на сайте правительства.

Постановление о расширении программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для участия в программе люди до 35 лет должны находиться без работы после завершения обучения или службы в армии более четырех месяцев. Также на бесплатное переобучение могут претендовать люди без среднего профессионального или высшего образования и те, кто находится под угрозой увольнения.

В 2021 году самой популярной среди программ стала «Таргетолог и SMM-специалист», написала газета «Известия». Это направление захотели освоить более 6,7 тысячи человек. В основном заявки подавали женщины с маленькими детьми и матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Еще востребованными оказались программы подготовки фитнес-тренеров, специалистов по госзакупкам и работе на цифровых торговых площадках.