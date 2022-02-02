Россиянам дали возможность получить бесплатный участок в Арктике

Все желающие россияне могут стать обладателями бесплатной земли в Арктике. Дающий такую возможность закон вступил в силу с 1 февраля. Раньше безвозмездно получить участок могли лишь жители Заполярья.

«С 1 февраля 2022 года „гектар в Арктике“ могут бесплатно получить все россияне, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», — сообщило министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Программу запустили еще летом 2021 года, но тогда на бесплатные участки могли претендовать только жители арктических территорий. Получить землю можно в Мурманской области, а также в Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии, Республике Коми и Архангельской области.

Стать обладателем земли в Арктике можно по упрощенной процедуре всего за месяц. Оформить собственность или аренду разрешается через пять лет после начала использования при условии ее освоения. Землю на безвозмездной основе получили уже более двух тысяч человек. Всего заявления подали более 4,3 тысячи россиян.