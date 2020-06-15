Россиянам дали советы по защите от клещей

Июнь — время, когда клещи особенно активны в России. Их укусы могут принести человеку клещевой энцефалит и тяжелые вирусные заболевания. Как защитить себя и близких от опасности, рассказали в Роскачестве.

«Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. < …> Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку», — рекомендовала руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура. Ее процитировало РИА «Новости».

Если к простыне пристал хотя бы один клещ, лучше поменять места отдыха. Эксперт напомнила, что насекомое впивается в тело незаметно и безболезненно. Однако вытащить его будет очень трудно.

Лучше брать с собой на природу лосьоны или антиклещевые спреи. Но и они не являются стопроцентной гарантией безопасности. Все равно нужно проверять одежду и кожу.

Если все-таки клещ оказался на теле, то лучше не снимать его самостоятельно, а обратиться в травматологический пункт. Однако если человек все же решился сделать это сам, то необходимо воспользоваться клещевыми плоскогубцами или пинцетом. Вредителя нужно захватить близко к его рту, после этого тело повернуть вокруг оси и извлечь. Место укуса — немедленно продезинфицировать. Черную точку на этом месте смазать йодом.

Роскачество напомнило, что с одежды клещей можно снять с помощью клейкой ленты. Однако смывать их водой не имеет смысла, ведь они могут выжить. Насекомые не любят жару, но очень активны после дождя.

Ранее об опасности клещей рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев.