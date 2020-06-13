Россиянам дали советы по выходу на работу после самоизоляции

Выходя на работу после самоизоляции, следует постепенно наращивать нагрузку, чтобы не подвергнуть себя переутомлению.

Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова. Ее слова приводит РИА «Новости».

По словам специалиста, даже если человек радуется выходу на работу, он все равно имеет риск переутомиться. «Необходимо разделять стресс и мотивацию», — отметила Юсупова. По ее словам, наращивать нагрузку нужно постепенно, при этом по возможности следует постараться распределять ее.

Специалист напомнила, что гормон кортизол при длительном стрессе снижает эффективность иммунной системы. «Поэтому бережное отношение к себе и снижение уровня стресса — это необходимый вклад в здоровье своего организма», — подчеркнула психолог.

Кроме того, проводя большую часть времени дома, некоторые граждане могли столкнуться с так называемой сенсорной изоляцией — дефицитом ощущений. Из-за этого после возвращения к обычным будням может появиться слишком сильное реагирование на шум, запахи, а также мелькание яркой рекламы. Психолог отметила, что также может утомлять и общение с другими людьми, даже если собеседник интересный.

При возвращении к обычной жизни все люди столкнутся с психологическими проблемами. Для некоторых выход на работу и встреча с коллегами будет радостью, но даже у них останутся шрамы стресса от испытанного страха. В беседе с «360» психолог Елена Новоселова рассказала, что сразу после выхода на работу будет недолгий период эйфории, который сменится тревожностью.